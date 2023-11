Das Wetter: Trüb und zeitweise Regen bei 6 bis 10 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag nur kurze Auflockerungen, sonst stark bewölkt bis trüb. Im Süden zeitweise Regen, bei maximal 10 Grad. Kommende Nacht Wolken und in Alpennähe zeitweise Regen; Tiefstwerte um 1 Grad. Die weiteren Aussichten: Meist bewölkt, am Vormitttag in Alpennähe etwas Schnee oder Regen. In Unterfranken auch etwas Sonne. Am Donnerstag im Süden freundlich, sonst bewölkt, am Freitag zeitweise Regen. Tageshöchsttemperaturen zwischen -1 und +9 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.11.2023 13:00 Uhr