Das Wetter: Trüb und vielerorts regnerisch

Das Wetter in Bayern: Stark bewölkt bis trüb und vielerorts teils länger anhaltend Regen; an den Alpen kaum Regen. Starker Wind mit stürmischen Böen. Höchstwerte 3 bis 10 Grad. In der Nacht sehr windig und weitere, teils ergiebige Regenfälle; später ab und zu Auflockerungen. Tiefstwerte 9 bis 2 Grad. Bis Freitag im Süden immer wieder sonnige Abschnitte und nur einzelne Schauer, im Norden Bayerns zeitweise Regen. Weiter sehr windig mit stürmischen Böen. 5 bis 12 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.01.2024 15:00 Uhr