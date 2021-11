Das Wetter: Trüb und vereinzelt Sprühregen

RKI meldet mehr als 65.000 Corona-Neuinfektionen

Berlin: Die Corona-Zahlen in Deutschland steigen weiter rasant. Das Robert-Koch-Institut meldet heute mehr als 65.000 Neuinfektionen innerhalb eines Tages, ein neuer Höchstwert in der Pandemie. Vor einer Woche waren erstmals mehr als 50.000 Neuansteckungen registriert worden. Auch die 7-Tage-Inzidenz ist weiter gestiegen, auf knapp 337. RKI-Chef Wieler äußerte sich in einer Diskussionsrunde am Abend zutiefst besorgt. Wörtlich sagte er: "Wir werden wirklich ein sehr schlimmes Weihnachtsfest haben, wenn wir jetzt nicht gegensteuern." Mit Blick auf die Lage in den Kliniken sagte Wieler, er sei in dieser Pandemie noch nie so beunruhigt gewesen wie jetzt.

Quelle: BR24 Nachrichten, 18.11.2021 05:00 Uhr