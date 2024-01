Das Wetter: Trüb und regnerisch, Höchstwerte 4 bis 10 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag trüb und vielerorts teils länger anhaltend Regen, im höheren Bayerischen Wald anfangs noch Schnee. Starker Wind mit stürmischen Böen. Höchstwerte 4 bis 10 Grad. In der Nacht sehr windig und weitere Regenfälle. Tiefstwerte um 7 Grad. Bis Freitag im Süden immer wieder sonnige Abschnitte und nur einzelne Schauer, im Norden Bayerns oft bewölkt und zeitweise Regen. Vor allem morgen und am Donnerstag noch sehr windig mit stürmischen Böen. Höchstwerte 5 bis 12 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.01.2024 12:00 Uhr