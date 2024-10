Das Wetter: Trüb und regnerisch bei 8 bis 14 Grad.

Das Wetter in Bayern: Vielerorts stark bewölkt bis trüb mit einzelnen Schauern, in Alpennähe anhaltend Regen. Höchstwerte 8 bis 14 Grad. Morgen nur in Unterfranken freundlicher, im Süden und Osten einzelne Regenfälle. Am Sonntag und Montag weitgehend trocken, oft auch länger sonnig und dann wieder wärmer.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.10.2024 11:45 Uhr