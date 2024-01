Das Wetter: Trüb und regnerisch bei 4 bis 10 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute ist es stark bewölkt bis trüb, vielerorts regnet es mit starkem Wind und stürmischen Böen bei 4 bis 10 Grad. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor ergiebigem Dauerregen in der Rhön, im Frankenwald sowie im Fichtelgebirge und dem Bayerischen Wald. Auch in der Nacht windig mit länger anhaltendem Regen bei Tiefstwerten um 7 Grad. Bis Freitag im Süden immer wieder sonnige Abschnitte und nur vereinzelt Schauer, im Norden Bayerns oft bewölkt und zeitweise Regen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.01.2024 07:00 Uhr