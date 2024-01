Das Wetter: Trüb und regnerisch, 2 bis 7 Grad

Das Wetter in Bayern: Verbreitet trüb, im Süden auch länger anhaltend Regen. Oberhalb von 600m Schnee. Höchstwerte 2 bis 7 Grad. In der Nacht Tiefsttemperaturen um 0 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen in Alpennähe länger anhaltende Schneefälle. Ab Montag von Norden her freundlich Tageshöchstwerte zwischen -6 und +3 Grad, nächtliche Tiefsttemperaturen bis -12 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.01.2024 10:00 Uhr