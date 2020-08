Das Wetter: Trüb mit Regen, nur in Unterfranken freundlicher

Nachrichtenarchiv - 04.08.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In Unterfranken teils sonnig, teils bewölkt. Sonst trüb mit Regen, vor allem in den Alpen und dem Alpenvorland. Dort warnt der Deutsche Wetterdienst vor Dauerregen und Überschwemmungen. Sonst im Laufe des Tages trockener bei 13 bis 24 Grad. Kommende Nacht an den Alpen letzte Schauer, sonst klar und Abkühlung bis auf 9 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen im Süden noch teils bewölkt, sonst sonnig. Ab Donnerstag überall sonnig bei bis zu 32 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.08.2020 07:00 Uhr