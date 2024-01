Das Wetter: Trüb, im Süden Regen, Tiefstwerte um ein Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend meist bewölkt und südlich der Donau immer wieder Regen. Ähnlich bleibt es in der Nacht bei Tiefstwerten von 4 bis 1 Grad. Die weiteren Aussichten bis Montag: Am Wochenende unverändert. Von morgen auf Sonntag geht der Regen in Schnee über. Am Montag allmählich freundlicher. Höchstwerte morgen bei 2 bis 7 Grad, danach deutlich kälter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.01.2024 17:00 Uhr