Das Wetter: Trüb, im Süden Regen bei 11 bis 19 Grad

Das Wetter in Bayern: Bewölkt bis trüb. Im Norden vereinzelt, im Süden zeitweise und an den Alpen länger anhaltend Regen. Ab dem späten Nachmittag lockert es in Unterfranken auf. Höchstwerte 11 bis 19 Grad. In der Nacht teils länger klar bei Tiefstwerten um 7 Grad. Ab morgen bis Samstag weitgehend trocken und freundlich, morgen nur in Alpennähe überwiegend bewölkt mit vereinzelten Schauern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.05.2024 10:00 Uhr