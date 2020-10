Nachrichtenarchiv - 19.10.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Alpenrand freundlicher. Sonst ist es anfangs neblig und wolkig und nur am Nachmittag kommt die Sonne durch. Höchstwerte 9 bis 13 Grad. Die Aussichten: Morgen und Mittwoch nur im Donauumfeld zäher Nebel, ansonsten freundlich, vor allem im Süden viel Sonne. Am Alpenrand Föhn bei 13 bis 22 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.10.2020 06:00 Uhr