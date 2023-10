Das Wetter: Teils wolkig, teils sonnig, vereinzelt Regen

Das Wetter in Bayern: Nachmittags teils wolkig, teils sonnig. Vereinzelt Regen, vor allem in Franken oder am westlichen Alpenrand. Höchstwerte: 18 bis 26 Grad. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Orkanböen auf Alpengipfeln oberhalb 2000 Metern. In der Nacht kann es stellenweise regnen, Tiefstwerte 12 bis 6 Grad. In den nächsten Tagen weiterhin wechselhaft, nur im Süden ist Regen möglich, bei Tageshöchsttemperaturen zwischen 12 und 19 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.10.2023 15:00 Uhr