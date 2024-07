Das Wetter: Teils wolkig, teils sonnig und vereinzelt Schauer; 22 bis 27 Grad

Das Wetter in Bayern: Wolken und Sonne. Erst im Süden, ab Spätnachmittag auch in Franken einzelne Schauer und Gewitter. Höchstwerte 22 bis 27 Grad. Morgen Wolken, Sonne und besonders an den Bergen Schauer oder Gewitter. Ab Donnerstag zunehmend sonnig und trocken. Tiefstwerte 15 bis 9, Höchstwerte zwischen 20 und 28 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.07.2024 06:00 Uhr