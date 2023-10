Das Wetter: Teils wolkig, teils sonnig; Höchstwerte 8 bis 16 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag vielerorts bewölkt. Nur am westlichen Alpenrand immer wieder Sonne, auch in Franken von Norden her zunehmend sonnig. Höchstwerte 8 bis 16 Grad. In der Nacht Tiefstwerte zwischen +5 und -4 Grad. Morgen nach örtlich zähem Nebel teils länger sonnig, später mehr Wolken und Schauer möglich. Donnerstag und Freitag im Norden überwiegend bewölkt und vereinzelt Regen, im Süden meist trocken. Höchstwerte 9 bis 20 Grad.

