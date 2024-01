Das Wetter: Teils wolkig, teils regnerisch

Das Wetter in Bayern: Wolken, Regen und lebhafter bis starker Wind. In der Nacht zieht sich der Regen an die Alpen zurück, von Norden her klart es gebietsweise auf und der Wind lässt langsam nach bei Tiefstwerten zwischen +3 und -1 Grad. Bis Montag von örtlich zähem Nebel und Hochnebel abgesehen überwiegend sonnig. Höchstwerte morgen 3 bis 8 Grad, in den folgenden Tagen 6 bis 12 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.01.2024 17:00 Uhr