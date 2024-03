Das Wetter: Teils wolkig, teils freundlich, bis 15 Grad

Das Wetter in Bayern: Örtlich noch Nebel, sonst Wolken und Sonne, später besonders im Westen und an den Alpen länger freundlich. Höchstwerte zwischen 10 und 15 Grad. In der Nacht überwiegend klar mit Tiefsttemperaturen um 2 Grad. Morgen nach Frühnebel viel Sonnenschein und bis 17 Grad warm. Am Montag teils freundlich, teils bewölkt. Am Dienstag stark bewölkt mit gelegentlichem Regen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.03.2024 09:45 Uhr