Das Wetter: Teils Wolken, teils Sonne. Höchstwerte 7 bis 12 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten. Vereinzelt Regen. Höchstwerte zwischen 7 und 12 Grad. Morgen und am Donnerstag im Norden viele Wolken, im Süden freundlich. Am Freitag bewölkt und regnerisch. Höchstwerte in den kommenden Tagen bei 6 bis 12 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.11.2023 12:00 Uhr