Nachrichtenarchiv - 28.11.2020 10:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Heute an den Alpen und in höheren Lagen der Mittelgebirge viel Sonnenschein. Sonst zunächst verbreitet trüb, später gebietsweise sonnig. Höchstwerte 1 bis 10 Grad, in der Nacht Tiefstwerte um minus 2 Grad. Bis Montag wenig Änderung, Dienstag stark bewölkt und zeitweise Schnee und Schneeregen. Höchstwerte 0 bis 7 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 28.11.2020 10:45 Uhr