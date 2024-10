Das Wetter: Teils trüb, teils sonnig bei 12 bis 19 Grad.

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag Sonne nur in den Alpen und im höheren Bayerischen Wald, sonst oft neblig-trüb bei 12 bis 19 Grad. In der Nacht Tiefstwerte um die 8 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen mitunter ganztägig Nebel und Hochnebel, im Bergland aber freundlich. Am Sonntag und Montag ähnlich bei Höchstwerten von 13 bis 21 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.10.2024 13:00 Uhr