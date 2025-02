Das Wetter: Teils trüb, teils sonnig; 1 bis 7 Grad

Das Wetter in Bayern: Gebietsweise länger trüb, andernorts sonnig; später im Norden Wolken und vereinzelt Regen oder Schnee. Höchstwerte 1 bis 7 Grad. In der Nacht nur vereinzelt ein paar Tropfen oder Flocken, Tiefstwerte 0 bis -7 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen und übermorgen ähnlich wie heute, am Samstag mehr Sonnenschein und trocken. Es bleibt kalt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.02.2025 06:00 Uhr