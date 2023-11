Das Wetter: Teils sonnig, teils wolkig; Höchstwerte 7 bis 13 Grad

Das Wetter in Bayern: Besonders in Alpennähe viel Sonne. Sonst wechselnd bewölkt und windig. Höchstwerte 7 bis 13 Grad. In der Nacht meist klar oder leicht bewölkt, Tiefstwere zwischen plus 6 und minus 3 Grad. Morgen in Unterfranken bewölkt und zeitweise Regen, sonst erst freundlich, später von Westen Schauer. Auch Freitag und Samstag wechselhaft und windig. Höchstwerte bis 12 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.11.2023 15:00 Uhr