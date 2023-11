Das Wetter: Teils sonnig, teils wolkig; Höchstwerte 7 bis 12 Grad

Das Wetter in Bayern: Südlich der Donau oft sonnig mit einigen Wolken. Sonst wechselnd bewölkt mit kurzen sonnigen Abschnitten, im Bereich der Mittelgebirge vereinzelte Schauer. Lebhafter Wind. Höchstwerte 7 bis 12 Grad. In der Nacht meist klar, in Unterfranken auch Regen möglich. Tiefstwerte um 2 Grad. Morgen in Unterfranken bewölkt und zeitweise Regen. Sonst zunächst freundlich, später Wolken und Schauer. Freitag und Samstag stark bewölkt, zeitweise Regen. Höchstwerte 4 bis 12 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.11.2023 10:00 Uhr