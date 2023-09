Das Wetter: Teils sonnig, teils wolkig bei maximal 18 bis 22 Grad.

Das Wetter in Bayern: Am Vormittag wechselnd bewölkt mit leichter Schauerneigung. Im Laufe des Nachmittags von Norden her freundlicher. Höchstwerte 18 bis 22 Grad. In der kommenden Nacht klar bei Tiefstwerten um 8 Grad. Morgen und am Montag nach teils zähem Nebel oft sonnig bei maximal 20 bis 27 Grad. Am Dienstagnachmittag zunehmende Schauerneigung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.09.2023 06:00 Uhr