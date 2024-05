Das Wetter: teils sonnig, teils wolkig bei 17 bis 21 Grad

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt und mitunter auch länger sonnig bei Höchstwerten zwischen 17 und 21 Grad. Nur vormittags in den Alpen gelegentlich etwas Regen. In der kommenden Nacht meist klar bei Werten um 7 Grad. Morgen und am Wochenende meist locker bewölkt, zwischendurch immer wieder Sonnenschein bei maximal 17 bis 24 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.05.2024 06:00 Uhr