Das Wetter: Teils sonnig, teils wolkig, 2 bis 12 Grad

Das Wetter in Bayern: Im Süden überwiegend sonnig. Im Norden zunehmend bewölkt, später in Unter- und Oberfranken Regen, Höchstwerte 2 bis 12 Grad. In der Nacht breitet sich der Regen weiter aus, im Bergland teils Schnee, Tiefstwerte um 1 Grad. Die Aussichten bis Freitag: viele Wolken, teils Regen, windig bei 3 bis 10 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.12.2023 10:00 Uhr