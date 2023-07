Meldungsarchiv - 01.07.2023 05:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Das Wetter in Bayern; Heute teils sonnig, teils bewölkt, vereinzelt auch Schauer. Die Höchstwerte: 21 bis 27 Grad. So bleibt es auch in den kommenden Tagen - in den Nächten 16 bis 11 Grad.

Sendung: Bayern 1 Nachrichten, 01.07.2023 05:00 Uhr