Das Wetter: Teils sonnig, teils trüb, Höchstwerte 2 bis 6 Grad

Söder wirbt um Zustimmung zu strengeren Corona-Auflagen

München: Bayerns Ministerpräsident Söder hat die Corona-Lage erneut als dramatisch bezeichnet. In seiner Regierungserklärung im Landtag sagte er, es sei jetzt der richtige Zeitpunkt zu handeln. Die Impfbereitsschaft gegen Covid-19 müsse erhöht werden. Wörtlich fügte Söder hinzu: "Ohne Impfen gibt es keine Freiheit". Am Mittag hatte das bayerische Kabinett die verschärften Corona-Maßnahmen beschlossen, am Nachmittag will der Landtag über den Beschluss abstimmen. Eine Mehrheit gilt als sicher. Die verschärften Corona-Regel treten um Mitternacht in Kraft. Im gesamten Freistaat gilt dann die 2G-Regel - Zugang nur für Geimpfte und Genesene. Alle Clubs, Diskotheken und Bars müssen schließen. Restaurants dürfen nur noch bis 22 Uhr offen bleiben. Weihnachtsmärkte fallen aus. Wer nicht geimpft ist, darf sich mit höchstens fünf Personen aus zwei Haushalten treffen. In Landkreisen und kreisfreien Städten mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 1000 gelten außerdem weitere Einschränkungen. Frisöre sollen aber - anders als ursprünglich geplant - geöffnet bleiben.

Quelle: BR24 Nachrichten, 23.11.2021 14:45 Uhr