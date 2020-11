Das Wetter: teils sonnig, teils trüb bei Werten bis 16 Grad

Steinmeier dankt Kirchen für ihre Umsicht in der Corona-Krise

Berlin: Bundespräsident Steinmeier hat den Kirchen für ihr Engagement in der Corona-Krise gedankt. Sie hätten sich in der Pandemie umsichtig und verantwortungsvoll gezeigt, sagte Steinmeier in einer Videobotschaft an die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland, die diesmal digital tagt. Wörtlich sagte er: "Wir brauchen die Kirche als Kraft, die Orientierung und Halt gibt, die Zusammenhalt fördert." Der EKD-Ratsvorsitzende Bedford-Strom sieht seine Kirche in der Pflicht, den Menschen Trost und Vertrauen zu geben. Glaube, Liebe und Hoffnung seien jetzt von zentraler Bedeutung sagte er. Das Kirchenparlament berät bis morgen über Reformen und einen Sparkurs aufgrund des Mitgliederverlusts.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.11.2020 13:00 Uhr