Das Wetter: Teils sonnig, teils trüb bei maximal 5 bis 9 Grad

Messerattacke in ICE zwischen Regensburg und Nürnberg

Neumarkt in der Oberpfalz: In einem ICE zwischen Regensburg und Nürnberg hat ein Mann mehrere Reisende mit einem Messer angegriffen. Nach Angaben des Bayerischen Roten Kreuzes wurden drei Menschen schwer verletzt. Sie werden im Krankenhaus versorgt, sollen aber nicht in Lebensgefahr sein. Der mutmaßliche Täter, laut Polizei ein 27jähriger Syrer, wurde festgenommen. Er soll allein gehandelt haben - den Ermittlern zufolge besteht aktuell keine Gefahr mehr. Die Hintergründe des Angriffs sind noch unklar. Der Zug steht auf dem Bahnhof von Seubersdorf im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz. Rund 200 Reisende wurden aus dem Zug gebracht und vor Ort versorgt. Die Bahnstrecke ist noch gesperrt. Andere Züge müssen umgeleitet werden, was zu Verspätungen führt.

Quelle: BR24 Nachrichten, 06.11.2021 13:15 Uhr