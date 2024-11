Das Wetter: Teils sonnig, teils trüb bei maximal 10 bis 18 Grad

Das Wetter in Bayern: In Alpennähe und in den Kammlagen des Bayerischen Waldes meist sonnig. Sonst zunächst vielerorts neblig-trüb. Im Laufe des Tages teils freundlich. Temperaturanstieg auf 10 bis 18 Grad. In der kommenden Nacht teils klar, teils zunehmend neblig bei Werten um 6 Grad. Morgen in den Alpen überwiegend sonnig, sonst bewölkt. Sonntag und Montag oft freundlich und länger sonnig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.11.2024 06:00 Uhr