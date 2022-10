Das Wetter: Teils sonnig, teils trüb

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag in den Alpen westlich des Inns viel Sonnenschein. Sonst weiter zäher Hochnebel. Höchstwerte 11 bis 20 Grad. In der Nacht teils klar, teils wolkig und besonders im Alpenvorland Nebel. Tiefstwerte 10 bis 1 Grad. Morgen teils bewölkt oder trüb, teils sonnig. Am Freitag bewölkt und zeitweise Regen, örtlich mit Gewittern. Samstag wechselnd bewölkt, besonders im Süden Schauer. Höchstwerte 13 bis 21 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.10.2022 12:00 Uhr