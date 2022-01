Nachrichtenarchiv - 11.01.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag in Teilen Niederbayerns und in mittleren und hohen Lagen der Alpen häufig Sonne. Sonst vielerorts bewölkt oder trüb mit nur gelegentlichen Auflockerungen. Höchstwerte -1 bis +5 Grad. Morgen und an den Tagen danach teils länger trüb, teils sonnig; viel Sonnenschein an den Alpen. Tageshöchstwerte -2 bis +4 Grad, am Freitag milder.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.01.2022 16:00 Uhr