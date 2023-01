Das Wetter: Teils sonnig, teils regnerisch; bis 17 Grad

Nachrichtenarchiv - 02.01.2023 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag in Unterfranken Regen, sonst wechselnd bewölkt mit teils längeren sonnigen Abschnitten. Höchstwerte 9 bis 17 Grad. In der Nacht überwiegend bewölkt und gebietsweise etwas Regen. Tiefsttemperaturen 7 bis 4 Grad. In den nächsten Tagen oft mehr Wolken als Sonne und örtlich Regen. Tagsüber maximal 12 Grad, nachts frostfrei.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.01.2023 16:00 Uhr