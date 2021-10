Das Wetter: Teils sonnig, teils neblig-trüb; Höchstwerte 10 bis 16 Grad

Das Wetter in Bayern: In manchen Niederungen neblig-trüb, sonst überwiegend freundlich bei 10 bis 16 Grad. In der Nacht gebietsweise Nebel und Tiefstwerte um 3 Grad. Die Aussichten bis Montag: Zunächst nach Frühnebel weiterhin oft freundlich, nur im westlichen Franken morgen etwas Regen. An Allerheiligen in ganz Bayern regnerisch. Tageshöchstwerte 10 bis 18 Grad. In den Nächten 10 bis 5 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.10.2021 07:00 Uhr