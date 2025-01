Das Wetter: Teils sonnig, teils neblig-trüb bei -2 bis +5 Grad

Das Wetter in Bayern: In den Alpen und den Hochlagen der Mittelgebirge sonnig. Ansonsten neblig trüb bei Höchstwerten von minus 2 bis plus 5 Grad. In der Nacht trocken und überall frostig. Bis Montag auch in den Niederungen öfter sonnig, regional kann es trüb bleiben. Tagsüber liegen die Temperaturen bei minus 2 bis plus 8 Grad, in den Nächten Frost bis minus 8 Grad.

