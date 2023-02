Das Wetter: Teils sonnig, teils neblig-trüb

Kurzmeldung ein/ausklappen Flughafen-Streik dürfte Sicherheitskonferenz beeinträchtigen

München: Der für übermorgen geplante Streik an sieben deutschen Flughäfen dürfte auch große Auswirkungen auf die Münchner Sicherheitskonferenz haben. Von der Gewerkschaft Verdi heißt es dazu, Regierungsflugzeuge würden am Freitag wohl landen können. Das könne der Notdienst am Flughafen übernehmen - dieser Notdienst stellt etwa auch sicher, dass Hilfsflüge abheben können. Konferenzteilnehmer, die ihre Anreise mit anderen Maschinen planen, müssen sich laut Gewerkschaft aber nach Alternativen umschauen. Verdi-Flugexpertin Dietz sagte, sie gehe davon aus, dass am Freitag in München fast kein Flieger mehr kommt oder geht. Mit dem Streik des Boden- und Sicherheitspersonals will Verdi die Arbeitgeber zu einem besseren Tarifangebot zwingen. Von den Organisatoren der Sicherheitskonferenz heißt es, man erwarte zu dem Treffen Entscheidungsträger aus allen fünf Kontinenten. Mit denen sei man in ständigem Austausch, um die Streikauswirkungen so gering wie möglich zu halten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.02.2023 11:00 Uhr