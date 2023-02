Das Wetter: Teils sonnig, teils neblig-trüb

Nachrichtenarchiv - 15.02.2023 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In den Alpen und in höheren Lagen der Mittelgebirge viel Sonne. Sonst erst verbreitet neblig-trüb, zum Nachmittag hin gebietsweise sonnig. Höchstwerte je nach Nebelauflösung zwischen 0 und 13 Grad. In der Nacht klar oder locker bewölkt, Tiefstwerte um minus 2 Grad. Morgen in manchen Niederungen länger neblig-trüb, sonst Sonne und einige Wolken; abends nördlich des Mains Schauer. Freitag und Samstag meist bewölkt, gebietsweise Regen. Höchstwerte 7 bis 13 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.02.2023 06:00 Uhr