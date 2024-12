Das Wetter: teils sonnig, teils neblig-trüb

Das Wetter in Bayern: Vor allem in niedrigen Lagen zäher Nebel oder Hochnebel, sonst sonnig bei -1 bis + 7 Grad. In der Nacht teils klar, teils Nebel bei Tiefstwerten um -6 Grad. Am Wochenende bleibt es teils neblig-trüb teils sonnig und trocken. Zu Wochenbeginn ändert sich wenig. Tageshöchstwerte weiter zwischen -1 und +7 Grad.

