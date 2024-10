Das Wetter: Teils sonnig, teils neblig trüb

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag vor allem an den Alpen und im Bayerischen Wald sonnig. Sonst teils zäher Nebel oder Hochnebel, teils auch freundlich. Höchstwerte je nach Sonnenschein zwischen 11 und 19 Grad. Tiefstwerte in der Nacht zwischen 10 und 5 Grad. Morgen und in den nächsten Tagen bleibt es teils freundlich teils neblig-trüb. Besonders in den Alpen viel Sonne.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.10.2024 14:45 Uhr