Das Wetter: teils sonnig, teils neblig; Höchstwerte minus 2 bis plus 2 Grad

Mehr als 20.000 Menschen demonstrieren bundesweit gegen Corona-Maßnahmen

Schwerin: In mehreren Bundesländern haben am Abend über 20.000 Menschen gegen die Corona-Maßnahmen und eine Impfpflicht demonstriert. Allein in Mecklenburg-Vorpommern meldete die Polizei 17.000 Teilnehmer in 20 Städten. Die größte Demonstration gab es in Schwerin mit mehr als 10.000 Menschen. In Sachsen-Anhalt gingen mehrere tausend Menschen in Magdeburg und Halle auf die Straße. Auch in Bayern gab es Proteste. Einige hundert Menschen demonstrierten in Straubing und Eggenfelden. In den größeren Städten waren auch einige Gegendemonstranten unterwegs. Laut Polizei blieb es fast überall friedlich.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.12.2021 06:00 Uhr