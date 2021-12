Das Wetter: teils sonnig, teils neblig; Höchstwerte -2 bis +2 Grad

Nachrichtenarchiv - 21.12.2021 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Vormittag gebietsweise Nebel, sonst überwiegend freundlich. Höchstwerte zwischen minus 2 und plus 2 Grad. In der Nacht sternenklar und Abkühlung auf -7 Grad. Die Aussichten bis Heiligabend: Auch morgen nach Nebelauflösung meist sonnig. In den folgenden Tagen Wolken und örtlich auch etwas Regen. Tageshöchstwerte minus 2 bis plus 8 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.12.2021 10:00 Uhr