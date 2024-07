Das Wetter: Teils sonnig, teils gewittrig; Höchstwerte 24 bis 32 Grad

Das Wetter in Bayern: Noch meist sonnig, am Nachmittag und am Abend gebietsweise kräftige Gewitter. Höchstwerte 24 bis 32 Grad. In der Nacht teils klar, teils bewölkt, teils gewittriger Regen. Tiefstwerte um 18 Grad. Die Aussichten: Morgen in Südbayern Regen, im Norden allmählich freundlicher. Montag und Dienstag in ganz Bayern viel Sonnenschein. Es bleibt warm.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.07.2024 11:00 Uhr