Das Wetter: Teils sonnig, teils gewittrig, 25 bis 30 Grad

Wieder Verletzte bei Protesten in Belarus

Minsk: In vielen Städten von Belarus hat es den vierten Abend in Folge Proteste gegen Präsident Lukaschenko gegeben. Unabhängige Medien zeigten Videos, in denen Menschen Lukaschenko dazu aufriefen, die Gewalt zu beenden und abzutreten. Es gab erneut Dutzende Festnahmen und mehrere Verletzte. In Minsk demonstrierten mehr als 100 Ärzte gegen Gewalt. In einem Radiointerview forderte die belarussische Literaturnobelpreisträgerin Swetlana Alexijewitsch den Präsidenten direkt zum Rücktritt auf. Angesichts der Polizeigewalt gegen Demonstranten nach der von Manipulationsvorwürfen überschatteten Präsidentenwahl in Belarus haben sich die Nachbarländer Litauen, Polen und Lettland als Vermittler angeboten. Der litauische Präsident Nauseda präsentierte einen Plan, um die Gewalt zu beenden.

