Das Wetter: Teils sonnig, teils gewittrig, 25 bis 30 Grad

Nachrichtenarchiv - 13.08.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag im Osten noch länger Sonnenschein, sonst unbeständig und gebietsweise Regen und örtlich Gewitter bei 25 bis 30 Grad. In der Nacht Abkühlung auf 16 Grad. Morgen wechselhaft mit Schauern und Gewittern. Am Samstag freundlicher, aber noch gebietsweise Regen. Am Sonntag viel Sonne. Höchstwerte morgen 22 bis 27, sonst 24 bis 30 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.08.2020 12:00 Uhr