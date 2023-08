Das Wetter: Teils sonnig, teils gewittrig

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag teils länger sonnig, teils bewölkt mit Regenfällen. Örtlich kann es heftige Gewitter geben bei 27 bis 33 Grad. Aktuell gilt lokal in Bayern eine Unwetterwarnung vor schweren Gewittern. In der Nacht kann es anfangs noch gewittern, sonst meist trocken und klar bei Tiefstwerten bis 19 bis 15 Grad. Morgen und am Donnerstag weiterhin teils bewölkt und sonnig. Am Nachmittag kann es kräftige Schauer und Gewitter geben. Am Freitag sonnig und trocken bei bis zu 31 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.08.2023 16:00 Uhr