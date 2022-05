Das Wetter: Teils sonnig, teils bewölkt; vereinzelt Schauer

Ukraine meldet Tote bei Luftangriffen in Luhansk

Kiew: Mehr als zehn Wochen nach Beginn der russischen Invasion gehen die Kämpfe in der Ukraine unvermindert weiter. Im Gebiet von Luhansk soll die russische Luftwaffe eine Schule getroffen haben, in der rund 90 Menschen Schutz gesucht hatten. Nach Angaben des Gouverneurs sind bisher zwei Tote geborgen und 30 Menschen gerettet worden. Er geht davon aus, dass unter den Trümmern niemand sonst überlebt hat - und damit 60 Tote zu beklagen wären. Die ukrainische Regierung hofft derweil, dass nach der Evakuierung der letzten Zivilisten aus dem Stahlwerk in Mariupol auch die Soldaten dort noch gerettet werden. Präsident Selenskyj hat die Organisation Ärzte ohne Grenzen um Hilfe gebeten. Bundeskanzler Scholz will sich heute in einer Fernsehansprache zum Krieg in der Ukraine äußern. Das Erste zeigt die Rede um 20 nach acht. Zuvor berät Scholz mit den anderen Staats- und Regierungschefs der G7 per Videokonferenz über die aktuelle Lage.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.05.2022 11:00 Uhr