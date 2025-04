Das Wetter: Teils sonnig, teils bewölkt und weitgehend trocken; Höchstwerte 10 bis 17 Grad

Das Wetter in Bayern: Zunächst teils sonnig, teils bewölkt. Später wechselnd bis stark bewölkt, mit sonnigen Abschnitten vor allem in Franken und Schwaben. Temperaturen bei 10 bis 17 Grad. In der Nacht meist klar bei plus 5 bis minus 1 Grad. Morgen meist trocken mit Sonne und Wolken; im Westen länger sonnig. Freitag und Samstag sonnig mit wenigen Wolken, dabei am Freitag windig, Höchstwerte morgen 11 bis 17, ab Freitag bis 23 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.04.2025 06:00 Uhr