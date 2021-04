Das Wetter: teils sonnig, teils bewölkt und meist trocken

Das Wetter in Bayern: Am Abend vielerorts sonnig, gebietsweise aber auch Wolken und an den Alpen ganz vereinzelte Schauer. In der Nacht an Alpen und im östlichen Mittelgebirgsraum gelegentlich Regen, in höheren Lagen Schnee. Tiefstwerte um 3 Grad. Morgen Wolken und Sonne, örtlich Schauer. An Ostersonntag viel Sonne - an Ostermontag wechselhaft. Höchstwerte um 10 Grad

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.04.2021 17:00 Uhr