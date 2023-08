Das Wetter: Teils sonnig, teils bewölkt, örtlich Schauer bei 27 bis 31 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag teils länger sonnig, teils bewölkt. Örtliche Schauer oder Gewitter, besonders im Westen und Norden. Höchstwerte bei 27 bis 31 Grad. In der Nacht teils wolkig, teils klar; anfangs im Norden noch Gewitter möglich. Abkühlung auf 16 Grad. Morgen und auch am Montag und Dienstag weiterhin teils länger sonnig, teils bewölkt mit lokalen Gewittern. Tageshöchsttemperaturen zwischen 24 und 32 Grad.

