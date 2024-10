Das Wetter: Teils sonnig, teils bewölkt, örtlich Regen, bis 24 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag im Osten und Südosten noch länger Sonne, sonst immer mehr Wolken und auch Regen. Höchstwerte zwischen 17 und 24 Grad. Kommende Nacht verbreitet Regen, Tiefstwerte um 10 Grad. Morgen vor allem im Süden noch freundlich, in Teilen Unterfrankens regnerisch - bei Höchstwerten von 16 bis 22 Grad. Die weiteren Aussichten: Am Donnerstag und Freitag viele Wolken und Schauer, dabei deutlich kühler - mit Höchstwerten zwischen 9 und 16 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.10.2024 14:00 Uhr